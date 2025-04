Ferroviário contrata pacote com volante ex-Fortaleza, jovem atacante e mais; veja lista

Dos cinco contratados que já assinaram contrato, o Ferroviário anunciou o zagueiro Léo Paraíso e o lateral Ailton Santos. As outras três peças são os volantes João Neto e Ramires, além do atacante Hugo Costa

O Ferroviário se reapresenta na tarde desta terça-feira, 1° de abril, no estádio Elzir cabral, para iniciar os preparativos visando a Série D do Campeonato Brasileiro. Conforme adiantou o Esportes O POVO, o Tubarão já tem cinco novos contratados – com dois já anunciados – para reforçar o plantel desde o primeiro treinamento, além de mais duas negociações encaminhadas.

Além dos já anunciados Léo Paraíso e Ailton Santos, que reforçam o setor defensivo como zagueiro e lateral-esquerdo, respectivamente, as primeiras atividades já contarão com o volante João Neto, que atuou pelas categorias de base do Fortaleza em competições sub-20 e aspirantes; o também volante Ramires, que vestiu a camisa do Ferroviário na última Copa Fares Lopes; e o atacante Hugo Costa, de apenas 22 anos, que jogou a Série A2 do Campeonato Paulista.