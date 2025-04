Ferroviário renova com Ciel para a Série D do Brasileirão 2025

O Ferroviário anunciou no último domingo, 6, a renovação com o atacante Ciel para o restante da temporada. Ídolo do clube da Barra, o jogador de 43 anos defenderá a camisa coral até o fim da Série D 2025. A negociação foi conduzida pelo presidente da Associação Ferroviária, Aderson Maia, em parceria com o Grupo Makes, empresa que atualmente administra a Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Ferrão.

A permanência do atacante no elenco coral foi cercada de expectativas e incertezas. Com o contrato anterior tendo se encerrado no fim de março, as tratativas pela renovação de Ciel enfrentaram impasses, especialmente em relação aos termos salariais. Desde sua última assinatura com o Ferroviário, os vencimentos do jogador vinham sendo divididos entre a Associação e a SAF. Com a necessidade de ajustes financeiros por parte do clube, essa divisão passou a ser um dos principais entraves para a continuidade do camisa 99.