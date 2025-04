Confira o balanço dos reforços de Ceará e Fortaleza na janela nacional

O Alvinegro de Porangabuçu trouxe duas peças para agregar ao plantel montado no início da temporada: o meio-campista Lucas Lima, ex-São Bernardo, e o atacante Lelê, do Fluminense. Os dois jogadores já fizeram sua estreia pela equipe comandada pelo técnico Léo Condé.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Para tirar Lucas Lima do São Bernardo-SP, o Vovô precisou fazer um investimento financeiro de R$ 3 milhões, valor referente à aquisição de 50% dos direitos econômicos do jogador. O vínculo do meia com o Ceará foi firmado até o final de 2027.

+ Confira mais notícias do Ceará Sporting Club

Já o atacante Lelê chegou a Porangabuçu por empréstimo até o término desta temporada. O atleta, embora possa atuar em diferentes funções no ataque, foi contratado para ser uma “sombra” de Pedro Raul, que é o artilheiro do clube em 2025 e um dos grandes destaques do elenco.

Fortaleza investiu no setor ofensivo e no meio-campo



O Tricolor do Pici concentrou suas buscas no setor ofensivo e no meio-campo. O primeiro acerto foi com o atacante Allanzinho, destaque do Ferroviário neste ano. O jogador estava em fim de contrato com o Coral e chegou ao Leão sem custos, com contrato até o final de 2027.