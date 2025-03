Fortaleza encaminha venda de Renato Kayzer ao Vitória; saiba o valor

O centroavante Renato Kayzer deve ser titular do Fortaleza contra o Sousa-PB / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

O Fortaleza tem situação bem encaminhada para concretizar a venda do centroavante Renato Kayzer ao Vitória. Conforme apurou o Esportes O POVO, a proposta do clube baiano envolve um contrato de três anos para o jogador e um valor de 1,25 milhão de dólares como compensação financeira ao Leão do Pici, equivalente a R$ 7,2 milhões na cotação desta sexta-feira, dia 28. O Fortaleza, entretanto, não detém a totalidade dos direitos econômicos de Renato Kayzer, que estão divididos da seguinte maneira: 60% pertencem ao time cearense e 40% ao Athletico-PR. Assim, dos R$ 7,2 milhões, o Tricolor terá direito a cerca de R$ 4,3 milhões, valor inferior ao que foi pago para contratá-lo em 2022.

Naquele ano, o Leão desembolsou R$ 6 milhões para tirar Kayzer do Athletico-PR, montante referente a 60% dos direitos econômicos do atleta. Porém, sua passagem pelo Pici foi abaixo das expectativas. Em 2022, no seu primeiro ano no clube, marcou apenas três gols em 22 jogos e acabou emprestado ao Daejeon Hana, da Coreia do Sul. + Confira mais notícias do Fortaleza Esporte Clube Em 2023, foi novamente emprestado, desta vez ao América-MG. O mesmo ocorreu no início de 2024, quando foi cedido ao Criciúma. Com a escassez de centroavantes no elenco, o Fortaleza optou pelo retorno de Kayzer ainda em 2024. Na temporada, o atacante disputou 33 jogos e marcou cinco gols.