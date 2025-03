Ex-Ceará, Buiú "profetiza" Náutico na semifinal da Copa do Brasil: "Quem sabe, o título"

Lateral-direito Buiú em treino do Ceará no estádio Carlos de Alencar Pinto, em Porangabuçu / Crédito: Felipe Santos/CearaSC.com

O lateral-direito Marcos Ytalo, conhecido no meio do futebol como Buiú, chamou atenção por uma declaração feita após o Náutico eliminar o Vitória na Copa do Brasil, pelo placar de 2 a 0 com um gol do lateral, no Estádio Barradão, nessa quarta-feira, 12. Na entrevista pós-jogo, o defensor, que teve duas passagens pelo Ceará, relembrou a melhor campanha do Timbu na competição e "profetizou" uma boa campanha do time.

"Queria pedir ajuda da torcida, da nação alvirrubra; venham com a gente, precisamos de vocês. Li antes do jogo que a melhor campanha do Náutico (na Copa do Brasil) foi em 1990, quando perdeu para o Flamengo. Estamos escrevendo uma história, eu acredito e profetizo que iremos chegar até a semifinal e por que não ao título?"