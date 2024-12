Ranking 2025 da CBF tem Fortaleza na 9º posição e Ceará em 22º; veja outros cearenses

O Ceará , por sua vez, ficou na 22º colocação, com 7.118 pontos. O Leão estagnou em relação ao de 2024, quando também ficou em nono. Já o Vovô acabou apresentando uma queda. No último ano, encerrou em 18º lugar. Portanto, caiu quatro posições.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), divulgou nesta sexta-feira, o Ranking Nacional de Clubes de 2025. O Fortaleza é o clube cearense e do Nordeste melhor avaliado, ficando na 9ª posição com 11.616 pontos.

Os outros cearenses da lista estão ranqueados da seguinte forma: Ferroviário (51º), Floresta (61º), Atlético Cearense (85º), Iguatu (92º), Caucaia (131º), Pacajus (140º), Maracanã (153º), Guarany de Sobral (168º), Icasa (170º), Crato (195º) e Barbalha (238º).

A definição do Ranking Nacional de Clubes adota uma classificação técnica entre 239 equipes do futebol brasileiro, com base no recente desempenho dos clubes nas competições nacionais e internacionais nos últimos cinco anos, tendo pesos distintos para torneios mais recentes.