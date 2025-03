"O Fortaleza não vai abrir mão de jogar no Castelão", diz Paz sobre semis do Estadual

CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz concedeu entrevista coletiva na tarde desta terça-feira, 4, na sede do clube, no Pici. Na oportunidade, o profissional afirmou a vontade do time de mandar o jogo da volta da semifinal do Campeonato Cearense na Arena Castelão.

"Eu gostaria que os dois jogos fossem no Castelão no final de semana. Mas, se não for possível, o Fortaleza não vai abrir mão de jogar no Castelão. O Fortaleza conquistou o mando de campo em campo. Se o mando de campo sai do Castelão para o PV, estamos invertendo o mando de campo. Maracanã, surpreendentemente, mandou jogo no castelão, né? Que bela surpresa, nunca tinha mandado jogo no Castelão", disse.