Mau momento, Castelão, reforços, Vojvoda e SAF: o resumo da coletiva de Marcelo Paz

Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza, em entrevista coletiva / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Durante duas horas e sete minutos, o CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz, concedeu entrevista coletiva na tarde da última terça-feira, 4, no Pici. Entre os temas abordados, o dirigente falou da sequência de resultados ruins, do desejo de disputar a semifinal do Campeonato Cearense na Arena Castelão, da possibilidade de contratações, da vontade de renovar com Vojvoda e do processo de venda da SAF. Sem limitação de tempo ou número de perguntas, Paz tratou de diversos assuntos. O executivo admitiu que o Tricolor precisa se "reconectar" com a torcida, lamentou o vazamento de dados de sócios-torcedores que tiveram os cartões clonados, explicou as contratações de jogadores para as categorias de base e considerou natural o protesto direcionado a ele, com faixas exibidas pela cidade.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O CEO do Leão reforçou que a intenção é vender um percentual minoritário da SAF, confirmou que reforços devem chegar ao Pici durante a janela de transferências dos Estaduais e confirmou que quer prolongar a permanência de Vojvoda, que tem contrato até o fim deste ano.

Veja os principais pontos da entrevista coletiva: Resultados ruins "Não é um bom momento, isso a gente tem que reconhecer. Não tivemos boas atuações nos últimos quatro jogos. Não tem nenhuma desculpa que justifique isso, não é gramado, nem arbitragem. Todo mundo no Pici sabe disso. Essa fala é dos jogadores, da comissão, do departamento de futebol. É um momento ruim que a gente precisa sair dele o quanto antes" "Nós somos um pouco reféns do próprio sucesso. O Fortaleza tem sempre a expectativa alta, às vezes essa expectativa não é atendida, às vezes superada. Eu não quero acreditar nisso (acomodação). Sei que há um incômodo do torcedor em relação aos clássicos [...] A gente precisa, sim, ter performance melhor"

Faixas da torcida contra Marcelo Paz "Quantos às críticas a mim, faz parte. Eu, como responsável pelo clube há algum tempo, estou exposto há dez anos, são 666 jogos pelo Fortaleza desde que eu entrei, nas diversas funções. É muita coisa, eu já vivi muita coisa aqui no clube. Não me surpreende, faz parte e bola para frente. Ganhando é o melhor remédio. Futebol só tem uma verdade: ganhar. Ganhando tudo funciona, tudo se reverte e a vida segue" Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza, em entrevista coletiva Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Semifinal na Arena Castelão "Eu queria lembrar que o Fortaleza é o maior cliente do Castelão nos últimos anos. É quem está levando mais público e mais dinheiro. Com todo respeito ao Ceará, que também leva muito púbico. Entendo o cuidado com o gramado, mas a gente não pode aceitar a perda desportiva (mando de campo)" "Eu gostaria que os dois jogos fossem no Castelão no final de semana. Mas, se não for possível, o Fortaleza não vai abrir mão de jogar no Castelão. O Fortaleza conquistou o mando de campo em campo. Se o mando de campo sai do Castelão para o PV, estamos invertendo o mando de campo. Maracanã, surpreendentemente, mandou jogo no castelão, né? Que bela surpresa, nunca tinha mandado jogo no Castelão"