Clubes e Estado serão responsáveis por cadastros do reconhecimento facial no Castelão

Dirigentes de Ceará e Fortaleza, junto da Federação Cearense de Futebol (FCF), se reuniram na sede da Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará (Etice). O encontro, que aconteceu na tarde desta quarta-feira, 26, foi realizado para alinhar os procedimentos do reconhecimento facial na Arena Castelão, que deve começar a funcionar no dia 15 de março, primeiro jogo das finais do Campeonato Cearense.

A definição obtida sobre o cadastro dos torcedores é de que ele poderá ser feito tanto por sites pertencentes as duas equipes, quanto por um site do próprio Estado. A aplicação da medida será "gradual e híbrida" e as imagens serão por um sistema que funcionará no estádio.