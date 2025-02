Com 10 pessoas, torcida do Iguatu protesta pela campanha no Campeonato Cearense

Um grupo de torcedores do Iguatu protestou nesta segunda-feira, 24, no Estádio Morenão, após campanha ruim do time no Campeonato Cearense.

O Azulão ficou como quarto colocado do grupo B do estadual, sem a classificação para às quartas de finais, o time disputará, na verdade, o quadrangular do rebaixamento, podendo sair da elite do futebol cearense na temporada 2026.