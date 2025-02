FCF divulga tabela da semifinal do Campeonato Cearense; confira detalhes

Os primeiros duelos da semifinal acontecem no fim de semana de carnaval

A Federação Cearense de Futebol (FCF) divulgou neste domingo, 23, a tabela básica da semifinal do Campeonato Cearense. Com os últimos semifinalistas já definidos, os jogos de ida da terceira fase acontecerão no fim de semana de carnaval.

Ceará e Fortaleza, ambos classificados à semifinal de forma antecipada na primeira fase, conheceram neste fim de semana seus adversários. O Alvinegro de Porangabuçu enfrentará o Maracanã, que se classificou ao vencer o Horizonte por 4 a 2 no placar agregado. O Fortaleza, por sua vez, disputará o Clássico das Cores contra o Ferroviário, que avançou ao vencer o Tirol por 5 a 1 no agregado.