Biometria facial no Castelão está em fase avançada, garante secretário do Esporte

Em entrevista exclusiva ao programa Esportes do Povo, da Rádio O POVO CBN, nesta sexta-feira, 8, o secretário do Esporte do Estado do Ceará (Sesporte), Rogério Pinheiro, falou sobre o avanço da implementação da biometria facial na Arena Castelão, medida exigida pela Lei Geral do Esporte (n.º 14.597/2023).

Segundo o titular da Sesporte, o processo de implementação da biometria facial já está em fase avançada, com o planejamento e a licitação de equipamentos concluídos. De acordo com o secretário, a medida deverá modernizar e agilizar as operações do Gigante da Boa Vista.

“Esse trabalho (implementação da biometria facial) não é de agora, já faz mais de dois anos. Aliás, nosso trabalho é anterior à exigência da nova Lei Geral do Esporte. Já fizemos vários testes e ensaios no Castelão. Em termos de planejamento, o processo está totalmente concluído”, explica Rogério.