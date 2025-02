Com impasse do Castelão, Ceará vai pedir mudança do jogo contra o América-RN para o PV

Torcida do Ceará no jogo Ceará x CSA, no PV, pela Copa do Nordeste 2025 / Crédito: Lucas Emanuel/FCF

Após a determinação do Governo do Estado sobre a obrigatoriedade de um intervalo de 66 horas entre jogos de futebol na Arena Castelão, o Ceará vai usar o Presidente Vargas como palco da partida contra o América-RN, na próxima quinta-feira, 6, às 19 horas, pela quinta rodada da Copa do Nordeste, apurou o Esportes O POVO. A princípio, o duelo está marcado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para o Gigante da Boa Vista. No entanto, na véspera, quarta-feira, 5, Fortaleza e Ferroviário fazem Clássico das Cores pelo Nordestão. O Vovô deve encaminhar o pedido de troca à entidade nacional ainda nesta quarta-feira, 26.