Júnior Cearense projeta duelo contra o Ferroviário: "A gente já conhece o adversário"

O reencontro entre as equipes acontece em uma partida única, onde o vencedor classificará para a segunda fase do torneio e embolsará R$ 1 milhão, além dos R$ 830mil recebidos por cada time como taxa de participação.

Maracanã e Ferroviário se enfrentam nesta quarta-feira, 26, pela primeira fase da Copa do Brasil. O duelo "milionário" é o segundo embate entre as equipes cearenses na temporada. O primeiro, realizado pelo campeonato cearense, foi vencido pelo Ferrão , pelo placar de 1 a 0.

"A gente tem procurado descansar os atletas já que jogamos no domingo. Eles (Ferroviário) jogaram no sábado e têm um dia a mais de descanso que nós. Estamos procurando descansar os atletas e recuperá-los para que na quarta-feira eles possam estar aptos a fazer um grande jogo".

O treinador aponta a questão física como um ponto importante no confronto e ressalta que por jogar no sábado, o Ferroviário teve um dia a mais para descanso.

Após o confronto pela Copa do Brasil, as atenções de ambas as equipes se voltam ao estadual. O Maracanã enfrenta o Ceará, neste domingo, 2, às 17 horas, enquanto o Ferroviário encara o Fortaleza, no sábado, 1º, às 16h30min.

Apesar de mandante, dois confrontos longe de casa

Acostumado a jogar no estádio Almir Dutra, em Maracanaú, a equipe alviceleste não terá sua casa tanto no duelo contra o Ferroviário, como no confronto contra o Ceará. O Duelo contra equipe Alvinegra, inicialmente, seria no estádio Presidente Vargas, mas foi alterado por iniciativa da própria equipe.