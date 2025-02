Nomes experientes e projeto consolidado: como Maracanã pode surpreender Ceará

Maracanã vai enfrentar o Ceará nas semifinais do Campeonato Cearense / Crédito: Lucas Emanuel/FCF

Principal força da Região Metropolitana de Fortaleza nas últimas temporadas, o Maracanã vai disputar a fase semifinal do Campeonato Cearense pela segunda vez consecutiva. O adversário será o Ceará, atual campeão do certame estadual e que vislumbra o bicampeonato em 2025. Neste ano, a equipe bicolor já entrou em campo em sete oportunidades pelo Manjadinho, tendo conquistado quatro vitórias e um empate, além de amargar duas derrotas. Os dois triunfos mais recentes ocorreram nas quartas de final da competição, disputadas contra o Horizonte.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Diante do Galo do Tabuleiro, o time comandado pelo técnico Júnior Cearense venceu pelo placar agregado de 4 a 2, sendo 3 a 2 na ida, no Estádio Domingão, e 1 a 0 na volta, no Estádio Almir Dutra, em Maracanaú. Nos confrontos, portou-se como favorito e teve melhor organização do que o adversário.

Em entrevista exclusiva ao Esportes O POVO antes do início do Manjadinho, o treinador do time bicolor revelou que a meta da equipe é chegar até a grande decisão: “A gente pretende repetir, se possível, a campanha de 2024 ou ultrapassar e chegar numa final. O objetivo do Maracanã é esse. Nós vamos lutar para chegar a uma final de Estadual, seria muito bom para o município e para o clube”, disse Júnior Cearense.

Para isso, o Azulão conta com nomes conhecidos do torcedor cearense em seu elenco, como o zagueiro Edimar, ex-Fortaleza; os meias Patuta e Wilker; e os atacantes Davi Torres, ex-Atlético-CE, Luís Soares, ex-Iguatu, e Testinha, ex-Pacajus. Até o momento, o time marcou dez gols e sofreu seis no certame. No sistema defensivo, a equipe tem como base o goleiro Rayr, os laterais Rafael Mandacaru e Leandro Cerqueira, e os zagueiros Jairo Silva e Wendel Araújo.