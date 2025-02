Ferroviário, Maracanã e Tirol garantem vaga na Série D 2026

As quartas de final do Campeonato Cearense se encerraram nesse domingo, 23. A vitória do Maracanã sobre o Horizonte garantiu a equipe de Maracanaú na quarta divisão nacional de 2026. Além da equipe alviceleste, Ferroviário e Tirol também garantiram a competição nacional em seu calendário.

Isto ocorre porque as três equipes foram as mais bem colocadas entre aquelas que não possuem competições nacionais para o ano seguinte. Como Ceará e Fortaleza irão disputar a primeira ou a segunda divisão em 2026, as vagas foram destinadas aos outros dois semifinalistas, Maracanã e Ferroviário, e a quem fez melhor campanha na primeira fase (Tirol).