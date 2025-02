Fortaleza e Ferroviário vão se enfrentar três vezes seguidas no intervalo de oito dias; veja

Dos três confrontos, dois serão válidos pelas semifinais do Campeonato Cearense e um pela fase de grupos da Copa do Nordeste

Protagonizado por Fortaleza e Ferroviário, o Clássico das Cores será disputado três vezes no intervalo de oito dias no início do mês de março. Dos três confrontos, dois serão válidos pelas semifinais do Campeonato Cearense e um pela fase de grupos da Copa do Nordeste.

O primeiro dos duelos vai ocorrer já neste sábado, 1º, às 16h30min (horário de Brasília), no Estádio Presidente Vargas. O embate é válido pela ida das semis do Estadual 2025 e terá mando do clube da Barra do Ceará.