Semifinal do Campeonato Cearense será realizada no Castelão, após pedido do Maracanã

O duelo iria ocorrer no Estádio Presidente Vargas, mas após pedido do Bicolor Metropolitano , a Federação Cearense de Futebol (FCF) alterou o local do confronto.

A jogo entre Maracanã e Ceará, válido pela semifinal do Campeonato Cearense, será disputado na Arena Castelão neste domingo, 2, às 17 horas.

O anúncio de mudança do jogo foi feito pela própria FCF, por meio das redes sociais, que disse: "Mudou do Estádio Presidente Vargas para a Arena Castelão!".

Com a decisão, os dois jogos, tanto o de ida, como o de volta, serão realizados no Castelão, na capital cearense.

A praça esportiva receberá cinco jogos em um intervalo de uma semana. Além da partida de sábado, haverá jogos da Copa do Nordeste na quarta-feira, 5, e na quinta-feira, 6: Fortaleza x Ferroviário no dia 5 e, no dia seguinte, Ceará x América-RN.

No sábado, 8, será realizado mais um Clássico das Cores, válido pela segunda parte da semifinal do Cearense, às 16h30min. Por fim, Alvinegro de Porangabuçu e Alviceleste se enfrentam no domingo, 9.