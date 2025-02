Maracanã x Ceará: Júnior Cearense diz que queria semi em casa para "dificultar" para o Vovô

Técnico Júnior Cearense em treino do Maracanã / Crédito: Divulgação/Maracanã EC

Júnior Cearense, treinador do Maracanã, comentou sobre a mudança do local da primeira partida da semifinal do Campeonato Cearense, entre o Bicolor Metropolitano e o Ceará, no próximo domingo, 2, às 17 horas. Inicialmente, a partida estava marcada para acontecer no Presidente Vargas (PV), mas, após uma solicitação do Maracanã — mandante do confronto —, o local foi trocado pela Arena Castelão.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O comandante do Bicolor revelou que a decisão partiu da diretoria e que a preferência dele seria jogar no Estádio Almir Dutra, em Maracanaú, onde a equipe costuma atuar.