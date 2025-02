Ferroviário bate o Maracanã, vence 1ª no Estadual e se mantém na briga por classificação

Ferroviário vence Maracanã por 1 a 0 no Campeonato Cearense 2025 / Crédito: Baggio Rodrigues

O Ferroviário superou o Maracanã por 1 a 0 na tarde deste domingo, 2, no Domingão, e conheceu sua primeira vitória no Campeonato Cearense 2025. Com o resultado favorável em Horizonte, o Tubarão da Barra chega aos quatro pontos somados e se afasta da zona de degola do Grupo B. Para finalizar a quarta rodada nesta posição, o Ferrão terá ainda que torcer para uma vitória do Ceará sobre o Barbalha. O Maracanã, por sua vez, termina a rodada mais distante do objetivo de se classificar para o mata-mata da competição. A equipe metropolitana desce para a quarta posição do Grupo A, com quatro pontos, empatado com o Horizonte, que ainda enfrenta o Tirol em duelo da quarta rodada.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Ferroviário 1x0 Maracanã: o jogo Entrando em campo mirando apenas os três pontos, Ferroviário e Maracanã protagonizaram um duelo acirrado ao longo dos noventa minutos. No início da partida, entretanto, foi o visitante Maracanã que criou as melhores chances do duelo e dominou a área coral.

Diante de um adversário ofensivo, a equipe de Tiago Zorro apostou nos contra-ataques para tentar frear as investidas do Bicolor e conseguiu equilibrar o confronto. Ainda assim, o Maracanã permaneceu oferecendo maior perigo, principalmente pelo setor esquerdo, com belas jogadas comandadas por Testinha, destaque do Metropolitano na partida. Se aproveitando dos frequentes erros de passe do Ferroviário, a equipe comandada por Júnior Cearense se sobressaiu durante boa parte da primeira etapa e viu uma excelente chance de abrir o placar aos 30 minutos, com chute de Testinha na entrada da grande área, mas a bola parou nas mãos do goleiro Sinvaldo. O Tubarão da Barra também teve sua primeira grande chance momentos depois, em uma jogada de escanteio com cabeceio de Kiuan, mas a bola parou nas mãos do goleiro Rayr. Até o fim da primeira etapa, nenhuma das equipes conseguiu criar boas chances de gol.