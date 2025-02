Arena Castelão pode ser palco de até 11 jogos em março; veja calendário

Gigante da Boa Vista deve ter agenda movimentada no próximo mês, com partidas de Estadual, Nordestão, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro

Em fevereiro, a praça esportiva voltou a ser utilizada no Clássico-Rei do dia 8, pelo Estadual . Foram quase dois meses sem jogos em meio a reformas estruturais e no campo. O estádio ainda recebeu Ceará x Confiança (dia 12) e Fortaleza x Vitória (dia 19), ambos pelo Nordestão.

Palco de apenas três jogos em fevereiro, desde a reabertura após obras no gramado , a Arena Castelão deverá ter um calendário mais movimentado em março. Entre Campeonato Cearense , Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Série A , o Gigante da Boa Vista pode sediar até 11 partidas no próximo mês.

Em março, o cenário será diferente. A sequência de duelos começará no próximo domingo, 2, com o embate entre Maracanã e Ceará, pela ida da semifinal do Campeonato Cearense. Inicialmente, o confronto estava marcado para o Estádio Presidente Vargas, mas mudou de local a pedido do Bicolor Metropolitano .

No dia 5, Fortaleza e Ferroviário disputam o Clássico das Cores pela quinta rodada da Copa do Nordeste. No dia seguinte, o Ceará recebe o América-RN pelo torneio regional. No fim de semana, mais dois jogos em datas consecutivas: outro Fortaleza x Ferroviário, no dia 8, e Ceará x Maracanã, dia 9, ambos pelo Estadual.

O Vovô voltará a atuar no Castelão no dia 12, pela segunda fase da Copa do Brasil, contra Parnahyba-PI ou Confiança. Em 15 e 22 de março, o Gigante da Boa Vista sediará as finais do Campeonato Cearense. Em meio aos duelos decisivos, o estádio receberá novo confronto do Alvinegro, contra a Juazeirense-BA, pelo Nordestão.

No fim do mês, o Fortaleza atuará duas vezes na Arena, dando fim à maratona de partidas. O Tricolor deverá receber o CRB no dia 26, pela Copa do Nordeste. Já a estreia no Brasileirão será entre 29 e 31 de março, contra o Fluminense.

O número de partidas no intervalo de um mês ligou o alerta no Governo do Estado. Na manhã desta terça-feira, 25, o secretário-chefe da Casa Civil, Chagas Vieira, ponderou que alguns jogos poderiam ser realizados no PV.