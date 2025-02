CBF divulga tabela detalhada da 5ª rodada da Copa do Nordeste

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta segunda-feira, 24, a tabela detalhada da quinta rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. O primeiro duelo envolvendo equipes cearenses será o Clássico das Cores entre Fortaleza e Ferroviário e irá ocorrer na próxima quarta, 5, às 19 horas, na Arena Castelão.

No dia seguinte, na quinta-feira, 6, às 19 horas, o Ceará recebe o América-RN, em partida também realizada no Gigante da Boa Vista. No embate, o Alvinegro de Porangabuçu vai em busca de se fortalecer para ocupar as primeiras posições do Grupo B. Atualmente, os comandados de Léo Condé ocupam a 4ª colocação no chaveamento, com quatro pontos somados após três jogos, com uma vitória, um empate e uma derrota.