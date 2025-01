CBF divulga tabela da Copa do Nordeste; confira jogos de Ceará, Fortaleza e Ferroviário

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), divulgou a tabela detalhada da Copa do Nordeste 2025, que começa na próxima terça-feira, 21.

O jogo de abertura será justamente do Fortaleza. O Tricolor do Pici encara o Moto Club-MA, às 20 horas, no Estádio Presidente Vargas. O clube é o atual campeão do torneio e está no grupo A juntamente com Sport, Vitória, CRB, Ferroviário, Altos, Sousa e o Moto.