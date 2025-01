Ceará acerta compra do atacante Lucas Rian e empresta para time do Paulistão

O Ceará acertou a compra em definitivo do atacante Lucas Rian junto ao Matsumoto Yamaga, do Japão, que detinha os direitos do atleta. A informação é do setorista Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN. O jogador será emprestado ao São Bernardo para a disputa do Campeonato Paulista.



Aos 24 anos, o ponta chegou ao Alvinegro de Porangabuçu em julho de 2024 por empréstimo após se destacar no Confiança. No clube sergipano, ele somou 6 gols em 20 jogos disputados.