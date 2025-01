Ceará empresta jovens Pablo e Caio Rafael e ajusta peças do elenco para 2025

Pablo e Caio Rafael são emprestados pelo Ceará / Crédito: Gabriel Silva/ Ceará SC - Reprodução/ Instagram

O Ceará realizou o empréstimo de dois jovens jogadores da base. O atacante Pablo Nascimento, de 21 anos, foi emprestado ao Treze-PB, enquanto o meia Caio Rafael, 20, cedido ao Londrina-PR. A informação é do repórter Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN. Do Ceará para o Paraná Caio Rafael chega ao time do Paraná por empréstimo com contrato até o fim de 2025. O jovem de 20 anos chegou a jogar pelo time principal do Vozão em quatro partidas, mas não conseguiu se firmar e perdeu espaço.

O Londrina conta ainda com outro jovem talento do Alvinegro, o zagueiro Yago Lincoln, emprestado pelo clube para reforçar o elenco do time paranaense na disputa da Série C deste ano.

Do Ceará para a Paraíba Já Pablo vai reforçar o Treze-PB nesta temporada para a disputa da Série D do Brasileiro. O atacante cearense foi destaque na base alvinegra com faro de artilheiro, mas não conseguiu repetir o mesmo futebol no profissional. Antes de oficializar o empréstimo, o Alvinegro de Porangabuçu fez questão de renovar o contrato da jovem promessa. O novo vínculo do centroavante vai até janeiro de 2027. O Tubarão da Paraíba também contratou outra peça da equipe cearense: o atacante Daniel Mazerochi. Ele foi emprestado ainda em 2024. O jogador já soma três partidas pelo time paraibano e deu uma assistência na vitória sobre o Santa Cruz-PE, na fase eliminatória da Copa do Nordeste.