Após marcar hat-trick em jogo-treino, Calebe destaca foco em estreia da temporada

Camisa 10 do Fortaleza, Calebe foi destaque ao anotar três gols em jogo-treino do Fortaleza, ocorrido na noite dessa quarta-feira, 15, nos Estados Unidos, onde o clube faz pré-temporada. Após a goleada de 13 a 0 contra o Miami FC, o meia-atacante falou sobre o momento de preparação e as expectativas para a estreia do Leão na temporada, que ocorrerá na Copa do Nordeste.

“Agradeço a Deus por poder voltar a atuar depois de um tempo. Claro que esse é o começo da nossa preparação, sabemos que é outro nível, mas (o jogo-treino) é importante para ter noção do onze contra onze e para pegar o ritmo de jogo”, disse o jogador.