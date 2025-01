Fortaleza disputará jogos da Orlando Cup em campo do Resort que está hospedado

O Leão do Pici justificou a escolha devido "à facilidade na logística do elenco e as boas condições do gramado que os campos do Resort oferecem"

O Tricolor justificou a escolha “devido à facilidade na logística do elenco e as boas condições de gramado que os campos do Resort oferecem”. Os torcedores que tiverem interesse em assistir aos jogos terão que se cadastrar por meio de um link (clique aqui para acessar). As vagas são limitadas.

Diferente do divulgado inicialmente, o Fortaleza não disputará mais os amistosos pela Orlando Cup em um estádio de futebol. O Leão do Pici comunicou na última quarta-feira, 15, que as partidas contra o Miami United e o Chicago Fire serão realizadas em um campo no Resort Sandpiper Bay, local onde o clube está hospedado.

Fortaleza nos EUA: data e horário dos jogos na Orlando Cup

O primeiro amistoso do Fortaleza na Orlando Cup, nos Estados Unidos, será contra o Miami United, no próximo sábado, 18. O confronto acontecerá às 14 horas, no horário local, e às 16 horas, no horário de Brasília. No dia seguinte, no domingo, 19, o time cearense volta a campo para encarar o Chicago Fire.

A partida contra o time da MLS acontece às 14 horas (de Brasília, 12 horas na Flórida). Vale destacar que o duelo será exibido pela Disney+. No mesmo dia, a delegação do Tricolor do Pici retornará para o Brasil para dar início ao calendário oficial de competições, cuja estreia será no dia 22, contra o CRB, pela Copa do Nordeste.