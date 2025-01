David Ricardo: Ceará e Botafogo negociam valor ideal e forma de negócio

Alvinegro de Porangabuçu tenta chegar a acordo com o Glorioso e discute detalhes para a transferência do defensor de 22 anos

A informação do sinal verde do Botafogo foi divulgada inicialmente pelo jornalista Bernardo Gentile e confirmada pelo Esportes O POVO , que apurou que os clubes discutem detalhes da operação, como forma de pagamento — o Ceará também tenta um valor maior. O Alvinegro de Porangabuçu ainda não ficou satisfeito com o formato de quitação apresentado pelos cariocas.

Após Saulo Mineiro e Erick Pulga, o Ceará deve concretizar em breve a venda de mais um jogador que se destacou na temporada 2024. O Vovô recebeu retorno do Botafogo quanto à contraproposta e tenta ajustar acordo para transferência do zagueiro David Ricardo, apurou o Esportes O POVO .

Com as conversas avançadas, existe a possibilidade que David Ricardo nem atue no jogo de estreia do Vovô na temporada, diante do Tirol, no próximo sábado, 18, às 16h30min, pela primeira rodada do Campeonato Cearense. A ideia do Glorioso é concretizar a contratação para já tê-lo na pré-temporada, que foi iniciada nesta semana.

O Alvinegro de Porangabuçu é dono de 90% dos direitos econômicos do camisa 4 e, na negociação com o Botafogo, ainda deve permanecer com uma fatia do jogador. Os outros 10% pertencem ao Fluminense-PI.