FCF realiza investimento recorde de R$ 5,5 milhões no Campeonato Cearense

Campeonato Cearense terá inicio no dia 18 e terá investimento recorde em 2025 / Crédito: LUCAS EMANUEL / FCF

Com início marcado para este sábado, 18, o Campeonato Cearense contará com um investimento recorde nesta temporada. A Federação Cearense de Futebol (FCF) destinou um total de R$ 5,5 milhões ao torneio, o maior valor já investido na competição. Esse montante cobre despesas de transporte, hospedagem e alimentação para as equipes visitantes em jogos fora de casa. Além disso, inclui as premiações destinadas ao campeão e vice-campeão.