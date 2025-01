Patrocinador master do Ceará obtém liminar para operar nacionalmente

Esportes da Sorte é a patrocinador master do Ceará / Crédito: Stephan Eilert/Ceará SC

A Esportes da Sorte, casa de apostas esportivas e patrocinadora master do Ceará, recebeu nesta segunda-feira, 13, uma liminar que autoriza sua operação definitiva em todo o território nacional. Além de estampar sua marca no uniforme do Vovô, o grupo também está presente nas camisas do Corinthians e do Bahia. A empresa enfrentava dificuldades no processo de regulamentação conduzido pela Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), vinculada ao Governo Federal. Por duas vezes, ficou fora da lista oficial de operadoras liberadas para atuar no Brasil.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A primeira exclusão ocorreu em outubro de 2024, e a mais recente, em 31 de dezembro de 2024, quando o Diário Oficial da União (DOU) publicou a autorização de 66 casas de apostas. Nenhuma delas incluía a Esportes da Sorte, patrocinadora do Alvinegro de Porangabuçu.