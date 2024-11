Ferroviário terá patrocínio da cantora de forró Taty Girl na disputa da Taça Fares Lopes

O Ferroviário anunciou, na manhã desta segunda-feira, 4, que terá um novo patrocínio para a disputa da Taça Fares Lopes, na qual estreia no dia 10 de novembro, diante do Caucaia. A parceria será com a cantora de forró Taty Girl, que terá o nome estampado nas camisas do Tubarão da Barra no campeonato que vale vaga para a Copa do Brasil.

A Taça Fares Lopes tem motivos especiais para o bicampeão Ferroviário em 2024. Vivendo o processo para vender sua Sociedade Anônima do Futebol (SAF), o clube cearense terá a presença dos investidores portugueses interessados no time durante as partidas do torneio cearense. Além disso, será importante para avaliar atletas da base visando a Série D de 2025.