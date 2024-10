Ceará e Fortaleza são finalistas do Prêmio Confut 2024; saiba as categorias

Institucionalmente, o Ceará ainda concorre nas categorias de melhor departamento de licenciamento; melhor programa de sócios; melhor ação social ou sustentável (com a campanha “Menos telas, mais esporte”); e melhor ação de MatchDay/engajamento de fãs (com a ação “Doar é jogar junto”).

Ceará e Fortaleza são finalistas em nove e 12 categorias do Prêmio Confut Nordeste 2024, respectivamente. O evento organizacional, que discute negócios e gera networking na indústria do futebol, ocorre entre 20 e 22 de novembro no Gran Mareiro Hotel, na capital cearense. A votação já foi iniciada no site da premiação.

Já o Tricolor do Pici tem oito nomes individuais em disputa por prêmios: Bruno Costa (Diretor Executivo de Futebol), Germano Palácio (Direito Desportivo), Bruno Oliveira (Marketing Esportivo), Eduardo Moreira (Finanças), Vinicius Palheta (Comunicação), Victor Simpson (Comercial), Henrique Bittencourt (Scout) e Marcelo Paz (Direção Executiva Geral).

Institucionalmente, o Fortaleza concorre nas categorias de melhor departamento de licenciamento; melhor programa de sócios; clube com melhores práticas de gestão; e melhor ação/campanha publicitária (Laion World).

A fase final conta com voto aberto do público, que tem peso 1/3. Os especialistas do mercado votam novamente na etapa final, com peso 2/3. A votação pode ser feita através do site da Confut Nordeste até 23h59 do dia 18 de novembro: https://confutnordeste.com.br/premiacoes/votacao.