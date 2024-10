Ferroviário convoca reunião com conselheiros para discutir criação de SAF

Conselho Deliberativo do Ferroviário Atlético Clube se reúne na próxima terça-feira para debater a criação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) e outros temas importantes

O Ferroviário Atlético Clube está dando mais um passo importante em sua história. O Presidente do Conselho Deliberativo, Abdon Paula Neto, convocou os conselheiros do clube para uma reunião na próxima terça-feira, 22 de outubro, para discutir a criação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) e a participação da equipe coral na Taça Fares Lopes.

A reunião será presencial e acontecerá na sede do clube, na Barra do Ceará, em Fortaleza. Para participar, os conselheiros devem estar em dia com suas obrigações estatutárias. O encontro está marcado para começar às 18h30min, em primeira chamada, ou às 19 horas, caso não haja quórum suficiente no primeiro horário.

A pauta principal da reunião será a apresentação de informações sobre a criação da SAF, um modelo de gestão empresarial que vem sendo adotado por diversos clubes brasileiros. Além disso, o conselho discutirá as ações e o desempenho do Ferroviário na Taça Fares Lopes, competição regional de grande importância para o clube.