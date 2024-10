Fortaleza vence Ceará por 3 a 0 em Clássico-Rainha e larga bem no Cearense feminino

Agora, o time comandado por Erandir se prepara para enfrentar o The Blessed, no sábado, 2, às 15 horas. Já as Meninas do Vozão só retornam a campo no próximo dia 9, quando enfrentam, novamente, o rival tricolor, às 15 horas

No CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú, o Fortaleza venceu o Clássico-Rainha diante do Ceará, nesta quinta-feira, por 3 a 0, em duelo válido pela 2ª rodada do Campeonato Cearense Feminino, no qual as Leoas fizeram sua estreia. Os gols do Tricolor foram marcados por Tainá, Natália e Bea.

Agora, o time comandado por Erandir se prepara para enfrentar o The Blessed, no sábado, 2, às 15 horas. Já as Meninas do Vozão só retornam a campo no próximo dia 9, quando enfrentam, novamente, o rival tricolor, às 15 horas.

O começo de jogo na região metropolitana de Fortaleza foi morno. As alvinegras vinham empolgadas após golearem o time do The Blessed por 7 a 0 no jogo inaugural do certame e começaram mais incisivas, assustando a goleira Renata.