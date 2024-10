Ceará e Fortaleza promovem ação de conscientização sobre o câncer de mama

Escudos de Fortaleza e Ceará nas camisas dos uniformes Crédito: Lucas Emanuel / FCF

Em parceria com Ceará e Fortaleza, a Unimed irá promover uma ação nos jogos do clube nas Séries B e A, respectivamente, para a conscientização a respeito do câncer de mama, devido ao Outubro Rosa, mês reservada historicamente para alertar sobre a doença. Os jogadores do Tricolor e o goleiro do Alvinegro, Bruno Ferreira, entrarão em campo com suas camisas sem os símbolos de cada equipe. O objetivo é chamar atenção para a luta de pessoas que realizaram mastectomia É uma forma de tratar o câncer de mama e consiste na retirada cirúrgica de toda a mama . É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Portanto, durante o duelo frente ao Palmeiras, neste sábado, 26, às 16 horas, no Allianz Parque, em São Paulo, o Leão do Pici não estará com seu tradicional símbolo no peito. Da mesma forma o arqueiro do Vovô, que encara o Paysandu-PA, às 17h30min, na Arena Castelão. No local, terá uma costura simbólica, remetendo a uma cicatriz.

"É um privilégio e um dever nosso também. Espero que isso repercuta e atinja muitas pessoas. O Ceará sempre será um aliado na propagação da prevenção do câncer de mama", ressaltou. Pacto Contra a Fome entra em campo na 31ª rodada do Brasileirão

A rodada 31 da Série A do Campeonato Brasileiro terá uma campanha da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) com os clubes contra o desperdício de alimentos, o "Pacto Contra a Fome". Com exceção do duelo entre Palmeiras e Fortaleza, em todos os outros estádios mensagens nas placas de publicidade que ficam ao redor do gramado, passarão mensagens da ação, tanto no início, como nos intervalos dos jogos.