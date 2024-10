Aylon projeta duelo contra Paysandu e enaltece torcida: "Nunca nos abandonou"

Atacante Aylon comemora gol no jogo Ceará x Vila Nova, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série B 2024 Crédito: Lucas Emanuel/FCF

Em situação delicada, o elenco conta com o apoio do torcedor na reta final da Série B. Para o camisa 11, a confiança da torcida no time vem sendo importante nas partidas em casa. "O torcedor nunca nos abandonou e comprou esse barulho com a gente. Essa confiança que eles dão, a gente tem dado de volta vencendo os jogos em casa. Esse respaldo mútuo é muito válido e nessa reta final é importante porque tem alguns times que estão na parte de cima que não tem muita torcida. Acho que isso influencia muito."