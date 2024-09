Choro e comoção: como time amador de Quixeramobim soube que não poderá ir à Copinha

Semifinalista do Cearense Sub-20, o Juventus não poderá disputar a Copinha de 2025 por não ter vínculo profissional com a FCF. Notícia causou comoção na cidade interiorana

Semifinalista do Campeonato Cearense Sub-20, o Juventus sofreu um baque que comoveu Quixeramobim, cidade do interior do Ceará onde o time está radicado. O clube amador descobriu, por meio de uma reportagem do O POVO, que não poderia disputar a Copinha de 2025 por não ter vínculo profissional com a Federação Cearense de Futebol (FCF).

Conforme previsto no regulamento, os semifinalistas dos estaduais sub-20 do país asseguram vaga para o principal torneio de base do país, algo que o Juventus alcançou ao derrotar o Floresta nas quartas de final. Luciano Coelho, dono do time, entretanto, não imaginava que a alegria pelo feito – definido como histórico por ele – se tornaria em um abalo emocional.

Não apenas nos jogadores, que choraram e se revoltaram após a notícia de que não disputariam a Copinha do próximo ano, mas também nos habitantes de Quixeramobim, que se comoveram com a situação. Luciano Coelho ressaltou, ao Esportes O POVO, que os familiares dos jogadores ficaram “abalados”.