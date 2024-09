FCF define representantes do estado para Copinha 2025; veja classificados

Previsto no regulamento da competição, os semifinalistas asseguram vaga para a principal competição de base do país. Porém, este ano, uma situação incomum aconteceu

A Federação Cearense de Futebol (FCF), por meio do Campeonato Cearense Sub-20, definiu os representantes do estado na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2025: Ceará, Ferroviário, Fortaleza e Tirol. Previsto no regulamento da competição, os semifinalistas asseguram vaga para a principal competição de base do país. Porém, este ano, uma situação incomum aconteceu.

O Juventus, do bairro Amadeu Furtado, avançou à semifinal do Cearense Sub-20 ao vencer o Floresta nos pênaltis por 4 a 3, no Estádio Franzé Morais, em Itaitinga–CE. A equipe amadora, entretanto, não poderá participar do torneio por não ter vínculo profissional com a FCF, algo exigido pela Federação Paulista de Futebol (FPF), entidade organizadora da Copinha.