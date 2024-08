Ferroviário lamenta temporada 2024 e cita avanço na implementação da SAF

Conforme adiantado pelo Esportes O POVO em julho, o Tubarão da Barra segue em negociações com um grupo português para se tornar uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF)

O Ferroviário divulgou, manhã desta terça-feira, 20, uma nota lamentando a temporada de 2024, a qual terminou com o rebaixamento da equipe para a Série D do Campeonato Brasileiro. Ainda no comunicado, a diretoria também afirma que o clube avança para se tornar uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF).



Conforme adiantado pelo Esportes O POVO em julho, o Tubarão da Barra segue em negociações com um grupo português para se tornar uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF). A informação foi confirmada pela nota oficial.



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Com o apoio do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal, avançamos na implementação da Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Reconhecemos que o modelo associativo atual apresenta limitações que dificultam a profissionalização e o crescimento do clube, e acreditamos que a SAF é o caminho para levar o Ferroviário a um novo patamar de excelência”, ressaltou a nota.