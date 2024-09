Série D 2025: futebol cearense terá quatro representantes no torneio nacional

Para o futebol cearense, a Série D 2024 chegou ao fim no último sábado, com a eliminação do Iguatu nas oitavas de final, diante do Anápolis, nos pênaltis, em pleno Estádio Morenão, casa do Azulão. Entretanto, a equipe disputará o torneio na próximo temporada e terá a companhia de três clubes locais: Ferroviário, Maracanã e Horizonte.

Bicampeão do torneio, o Tubarão fez um "bate-volta" na Série C. Depois de um bom 2023, onde, além do acesso à Terceira Divisão, o clube se sagrou campeão da Série D, era esperado que o time tivesse um desempenho positivo. Porém, não foi o que houve.

Entre trocas de treinadores — três ao todo — e movimentações equivocadas no mercado, o Peixe acabou sendo rebaixado ainda com uma rodada de antecedência, encerrando a competição na 19ª posição com apenas 15 pontos.