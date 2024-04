Moisés decide, Fortaleza vence Maracanã e confirma Clássico-Rei na final do Cearense

O Fortaleza venceu a equipe do Maracanã, neste domingo, 17, por 3 a 0, na Arena Castelão, e garantiu sua vaga na final do Campeonato Cearense 2024. Moisés, duas vezes, e Marinho, foram os responsáveis pela vitória e classificação tricolor.

Na decisão, o Leão enfrentará o Ceará. O duelo da ida será no dia 30/03. às 16h40min, e o da volta dia 06/04, no mesmo horário. Ambos no Gigante da Boa Vista. O Tricolor do Pici vai em busca do hexacampeonato inédito e seu 47º título estadual.

O jogo



Com uma equipe modificada, o Fortaleza iniciou a partida com uma postura diferente dos últimos jogos. A todo momento, os comandados de Juan Pablo Vojvoda buscaram logo abrir o placar e garantir tranquilidade na decisão. Kervin, no começo, chutou cruzado e, por pouco, Lucero não desviou a bola.