Fortaleza e Ceará aprovam venda de naming rights do Castelão: "Fortalecimento"

Zagueiro Matheus Felipe e atacante Lucero disputam lance no Clássico-Rei Fortaleza x Ceará, no Castelão, pelo Campeonato Cearense 2024 Crédito: Lucas Emanuel/FCF

"É um assunto que cabe à Secretaria de Esportes e ao Governo do Estado, mas que se for algo bom para a Arena Castelão, que seja em prol do custeio do equipamento, que a gente sabe que é alto, só desejamos sucesso para que fortaleça cada vez mais o futebol cearense. O que nós podemos dizer é que seguimos com atual modelo de gestão da Arena Castelão, utilizando a praça esportiva em nossos jogos em parceria junto à gestão do estádio", pontuou Paz. Já o Alvinegro de Porangabuçu defendeu, através do diretor de marketing, comunicação e comercial Pádua Sampaio, que a venda de naming rights é uma alternativa eficiente. "O Castelão é um importante ativo do nosso Estado, palco de grandes espetáculos. Certamente, vai atrair grandes players interessados em vincular suas marcas ao estádio. O Naming Rights é uma alternativa que já se provou eficiente, sendo um bom negócio para ambos os lados", disse.