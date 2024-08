Iguatu empata no último minuto, mas perde para Anápolis nos pênaltis e deixa escapar acesso

Em uma partida eletrizante, com seis gols no total – quatro foram destes foram marcados no primeiro tempo – o time comandado por Flávio Araújo saiu atrás no placar logo cedo, no primeiro minuto de jogo, mas conseguiu empatar e virar ainda no primeiro tempo.

O jogo de ida entre as equipes havia terminado empatado em 1 a 1 e uma vitória simples classificaria o time cearense. Mesmo buscando um empate heróico, com gol nos minutos finais, o elenco comandado por Flávio Araújo teve o sonho de disputar a Série C interrompido após perder na disputa de pênaltis.

O Iguatu não conseguiu o tão sonhado acesso para o Campeonato Brasileiro Série C de 2025. Neste sábado, 31, no estádio Morenão, o Azulão empatou por 3 a 3 com o Anápolis, nas quartas de final do certame nacional, mas perdeu a disputa de pênaltis e ficou sem o acesso para a terceira divisão.

Nos pênaltis, no entanto, nas cobranças de penalidades, Pedrinho desperdiçou a quarta cobrança azulina, chance que acabou sendo decisiva no final: vitória por 5 a 4 para o Anápolis na disputa de pênaltis e o acesso para a equipe goiana.

Na etapa complementar, após passar boa parte atrás do placar, o Iguatu conseguiu um gol de empate aos 51 minutos e precisou esperar quase cinco minutos de revisão do VAR para poder comemorar o gol e o empate na partida.

Como foi o jogo

A disputa pelo acesso para o Campeonato Brasileiro Série C começou bastante agitada, no estádio Morenão. Logo no primeiro minuto, o Anápolis abriu o placar, com Gonzalo, o camisa 9 da equipe goiana. No entanto, o time comandado por Flávio Araújo não pareceu sentir o tento e logo buscou empate, aos 10 minutos, com Tiaguinho.

Ainda seguindo o embalo da torcida, o Azulão virou o jogo aos 19 minutos da primeira etapa, com Hebert. No entanto, a animação por tomar a frente no placar não durou muito, pois seis minutos depois do gol azulino, Gonzalo marcou mais uma vez para o Anápolis e igualou o placar.

Em um calor intenso no centro-sul do Estado, a parada técnica foi chamada aos 30 minutos do primeiro tempo e acabou esfriando o jogo, que foi para o intervalo com o placar de 2 a 2.