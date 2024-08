MP apura crimes de torcidas organizadas do estado do Ceará e suspende presidente

Ministério Público do Ceará orienta fim do uso dos nomes Cearamor, TUF e JGT para torcidas organizadas locais Crédito: Aurélio Alves e Fábio Lima/O POVO

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), por meio do Núcleo de Investigação Criminal (Nuinc), deflagrou a segunda fase da operação "Apito Final", que tem como objetivo investigar a participação de integrantes de torcidas organizadas vinculadas ao Ceará Sporting Club e Fortaleza Esporte Clube em conflitos e tumultos antes e depois de partidas dentro e fora do estado. A operação conta com o apoio do Departamento Técnico Operacional (DTO) da Polícia Civil e da 3ª Companhia do Batalhão de Choque da Polícia Militar. Na primeira fase do "Apito Final", deflagrada no dia 6 de abril deste ano, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão em quatro sedes de torcidas organizadas vinculadas ao Vovô e o Leão: Cearamor, Movimento Organizado Força Independente (MOFI), Leões da TUF e Irmandade Tricolor (JGT). À época, duas pessoas foram conduzidas à delegacia, uma por posse de droga e outra por posse de arma.

Nesta segunda fase da investigação, a operação cumpriu nove mandados de busca e apreensão contra integrantes de torcidas organizadas - O MPCE não citou quais. No comunicado do MPCE, foi publicado que a ação baseou-se em pessoas suspeitas "de participarem de tumultos no Ceará e em outros estados da federação quando os times jogaram como visitantes". Foram apreendidos aparelhos celulares, documentos e R$ 13 mil em espécie, que seguirão para análise do MP do Ceará. As medidas de busca e apreensão foram deferidas pela 10ª Vara Criminal da Comarca de Fortaleza.