Mauro Carmélio vai chefiar delegação da seleção brasileira de futsal na Copa do Mundo

Presidente da Federação Cearense de Futebol (FCF), Mauro Carmélio será o chefe de delegação da seleção brasileira na Copa do Mundo de Futsal, que será disputada entre os dias 14 de setembro e 6 de outubro, no Uzbequistão.

“Recebi com muita felicidade o convite do presidente Ednaldo. Acompanho a Seleção de Futsal desde que retornou para CBF e estou vendo um grupo de campeões, de vencedores. Não tenho dúvida que esta gana de vencedor que eles têm será traduzido nesta Copa do Mundo. Estou feliz por estar dentro de uma geração que fará história no Futsal mundial", disse o presidente em entrevista ao site da FCF.

Copa do Mundo de Futsal

Pentacampeão mundial (1989, 1992, 1996, 2008 e 2012), o Brasil está no Grupo B, junto de Cuba, Croácia e Tailândia. A delegação terá sede em Bukhara e sua partida de estreia ocorrerá no dia 14 de setembro, às 9h30 (de Brasília), contra Cuba.

Na atual edição, as 24 seleções participantes foram divididas em seis grupos durante a primeira fase. Os dois primeiros de cada grupo, juntamente com os quatro melhores terceiros colocados, passarão à fase eliminatória. Na sequência, serão disputadas as oitavas de final, quartas de final, semifinais, disputa de terceiro lugar e final.