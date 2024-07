"Vemos com muita preocupação", diz Mauro Carmélio sobre o gramado do Castelão

Apesar de ter apresentado uma ligeira evolução, o gramado da Arena Castelão, segue sendo alvo de observação criteriosa por parte dos clubes e, também, da Federação Cearense de Futebol (FCF).

Em conversa exclusiva com o Esportes O POVO, o presidente da FCF, Mauro Carmélio, ressaltou preocupação com o estado do campo de jogo. "Vemos com muita preocupação. Estamos acompanhando passo a passo o trabalho do secretário de esportes, Rogério Pinheiro, como essa nova estrutura. Está tendo uma melhora, mas ainda é algo de muita preocupação".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O mandatário da entidade falou ainda sobre os jogos internacionais que o Gigante da Boa Vista deve receber. No próximo dia 21 de agosto, o Fortaleza enfrenta o Rosário Central-ARG, pelo duelo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana.