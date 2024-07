Gramado do Castelão aparenta melhora após reforço em cuidados e uso de iluminação artificial

O Castelão é um dos estádios que mais sediou jogos no futebol brasileiro na temporada de 2024. Este fator é considerado uma das causas da irregularidade do campo, segundo a Sesporte

Durante a semana, a Secretária de Esportes do Estado do Ceará (Sesporte) havia informado que seria feito um reforço em seus cuidados, além da utilização de iluminação artificial .

De acordo com o órgão, a área norte, que apresentava um maior desgaste, sofrida pela falta de luz solar, devido ao design do estádio. Por isso, o equipamento precisou entrar em curso.

Com 40 jogos - 41 com de logo mais entre Leão e Dragão - o Castelão é um dos estádios que mais sediou jogos no futebol brasileiro na temporada de 2024. Este fator é considerado uma das causas da irregularidade do campo, segundo a Sesporte.

"O Castelão é um dos estádios do Brasil com maior número de jogos durante o ano (completamos 40 jogos), com mais de um jogo no mesmo fim de semana, prática que interfere muito na qualidade do gramado, pois não fornece o tempo necessário para recuperação da grama", pontuou a pasta em nota oficial.