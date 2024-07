CBF divulga tabela detalhada da 2ª fase da Série D; confira jogos de Atlético-CE e Iguatu

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na última segunda-feira, 22, a tabela detalhada da segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro. As 32 equipes que avançaram na competição se enfrentarão em jogos de ida e volta a fim de chegar às oitavas de final.

Representantes cearenses no certame, Atlético-CE e Iguatu disputarão a segunda fase após conseguirem a classificação pelo grupo A3. A Águia da Precabura enfrentará o Itabaiana (SE), enquanto o Azulão do Centro-Sul terá o Jacuipense (BA) como adversário; oponentes classificados como primeiro e terceiro colocado do grupo A4, respectivamente.

Os confrontos da segunda fase se iniciam neste fim de semana. Das duas equipes cearenses, apenas o Iguatu fará o confronto decisivo como mandante. O Atlético-CE disputará o jogo de volta no estádio Barretão, em Lagarto-SE.