Árbitro cearense tem atuação polêmica no empate entre Atlético-GO e Bahia na Série A

O duelo entre Atlético-GO e Bahia, pela 19ª rodada da Série A, teve um cearense roubando as atenções, mas de forma negativa. O árbitro Luciano da Silva Miranda , do quadro da Federação Cearense de Futebol (FCF) era o comandante da partida e vinha, até então, sendo discreto.

O embate seguiu, e aos 53 minutos, o empate do Esquadrão veio com Jean Lucas. No apito final, jogadores e comissão técnica do Atlético partiram para cima de Luciano, completamente revoltados com a situação. Mais dois atletas ainda receberam vermelho: Emiliano Martínez e Guilherme Romão.

Após isso, o técnico Vagner Mancini e o presidente da agremiação, Adson Batista, não deixaram barato. O treinador citou como injustiça e demonstrou não acreditar no que havia ocorrido. "Estou, sinceramente, perplexo até agora. Não dá para entender o que o árbitro quis fazer no fim do jogo. Ele deu seis minutos a mais e depois deu mais um minuto de jogo. Aí sai um impedimento e faltavam 20 segundos.