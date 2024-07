Sesporte comunica Fortaleza sobre processos que estão sendo feitos no gramado do Castelão

Estádio Arena Castelão Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O replantio da área do gol norte (à esquerda as cabines de imprensa) já foi feito. O local era o que mais estava prejudicado. Além disso, estão sendo utilizados equipamentos especiais de iluminação artificial para intensificar a luz do sol, que, costumeiramente, não chega com a regularidade exigida. Depois desses procedimentos, o Leão do Pici aguardará o retorno da Sesporte para entender as condições do palco de receber partidas de futebol. Ao todo, o Gigante da Boa Vista ficará 10 dias sem receber jogos, sendo o próximo, na quarta-feira, 17, ás 21h30min, entre o Tricolor do Pici e Vitória, pela Série A.